Studentenorkest bestaat 135 jaar

Het Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi viert zaterdag haar 135 jarig bestaan.

Zanggezelschap

Bragi werd in 1892 opgericht als zanggezelschap van studentenvereniging Vindicat, maar is sinds 1963 een zelfstandige vereniging. Het is de oudste en grootste studentenmuziekvereniging van Groningen. Het muziekgezelschap telt ruim negentig leden en bestaat uit twee koren en een symfonieorkest.



Volgens voorzitter Josien Woldhek is Bragi een 'club studerende mensen met een passie voor muziek.'



Hobby

Over het algemeen studeren de leden niet aan het conservatorium maar zitten ze op het HBO of volgen ze een studie aan de RUG. De leden ambiëren vaak geen muzikale carrière en spelen of zingen als hobby. De latere politici Job Cohen en Winnie Sorgdrager speelden beiden tijdens hun studie in Groningen viool in het orkest van Bragi.



Lustrum

Zaterdag viert Bragi haar lustrum met een groot concert in de Oude Suikerfabriek op het voormalige Suikerunie terrein in de Stad. Waar werken van Tsjaikovski en Poulenc worden gespeeld. Ook gaat er een speciaal voor Bragi gecomponeerd stuk in première

