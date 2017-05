Verdachten van belediging Sylvana Simons bestraft

Twintig van de 22 verdachten die Sylvana Simons zouden hebben belaagd, zijn bestraft met werkstraffen tot tachtig uur en boetes tot 450 euro. Twee van de verdachten komen uit Groningen.

Alle verdachten wordt opruiing, bedreiging, belediging en discriminatie ten laste gelegd. Het is nog niet duidelijk welke straffen de twee Groningers opgelegd hebben gekregen.Simons kreeg in mei vorig jaar op met name Facebook een stortvloed aan verwensingen over zich heen, nadat ze bekend maakte zich namens DENK kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer.Volgens de rechtbank hebben de verdachten met hun uitingen op sociale media de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden.Een jaar eerder werd ze al mikpunt van woede en spot toen ze zich in de discussie over Zwarte Piet mengde. Zij stelde dat er landelijk beleid moest worden gemaakt om de knecht van Sinterklaas definitief van uiterlijk te veranderen.