Rechter: inzet undercoveragenten was ongeoorloofd

De inzet van undercoveragenten in de zaak van een zwaarmishandelde prostituee was ongeoorloofd, maar juridisch herstelbaar. Dat oordeelde de rechtbank in Groningen in het vervroegde vonnis dat donderdag werd uitgesproken.

De verdachte Stadjer werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De man stond maandag voor de rechter. Tijdens de behandeling van de zaak ontstond discussie over het handelen van de politie tijdens het onderzoek.Zo zou de politie mogelijk 'nepnieuws' via de media naar buiten hebben gebracht om de verdachte aan te sporen zichzelf te melden. Ook zouden undercoveragenten de verdachte bedreigd hebben om hem zo een bekentenis te ontlokken.Het Openbaar Ministerie liet in een verklaring weten geen nepnieuws te hebben verspreid. De rechter oordeelde dat het gedrag van de undercoveragenten 'ongeoorloofd, maar juridisch herstelbaar' was. Dat betekent dat het de verdachte uiteindelijk niet heeft geschaad in zijn rechten.De man stond terecht voor de zware mishandeling van een prostituee. De vrouw werd in oktober 2008 in een pand aan de Nieuwstad in Groningen door haar laatste klant de schedel ingeslagen. De man ging er met 150 euro vandoor.Een buurvrouw hoorde gegil en trof het 21-jarige slachtoffer hevig bloedend aan. De vrouw had een schedelbreuk en twee gebroken vingers.Hoewel het dna van de verdachte was aangetroffen in de kamer van het slachtoffer, achtte de rechter niet bewezen dat hij ook daadwerkelijk de dader was.Advocaat Erik de Mare is blij met de vrijspraak voor zijn cliënt, maar had liever gezien dat de zaak 'niet ontvankelijk' was verklaard. In dat geval was dat een flinke tik op de vingers voor het OM geweest.De Mare noemde het optreden van de undercover-agenten eerder 'laakbaar en leugenachtig'.De uitspraak in deze zaak stond gepland voor 29 mei. Dat de rechter nu eerder met het vonnis komt, is volgens De Mare niet uitzonderlijk.'De rechter buigt zich vaak op de dag van de behandeling nog over de zaak. Wanneer het een vrijspraak wordt, is het niet onlogisch dit zo snel mogelijk aan de verdachte te laten weten.'