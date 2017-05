Verbazing over rommel in Noorderplantsoen na eerste zomerdag

'Vanochtend in het Noorderplantsoen. Gisteren een warme dag en kijk hoe de mensen die van het park genieten, het achterlaten.'

Marise Tienstra uit Groningen verbaast zich op Facebook over de flessen, blikjes, papieren bordjes, plastic zakken en pizzadozen die in het Noorderplantsoen in de stad liggen.Annelies Hopman antwoordt: 'Nog even en er komt een verbod. Eigen schuld, maar sneu voor degenen die wel netjes alles weer meenemen.' Bea Loer vindt het te erg voor woorden. 'Ruim je rotzooi zelf op of neem een vuilniszak mee en doe het daar in.'Anderen vinden dat er te weinig plekken in het plantsoen zijn waar mensen met hun afval terecht kunnen. 'De afvalbakjes die er nu staan zijn toch ook veel te klein', vindt Fien Goed. 'Daar moeten grijze huisvuilcontainers staan.' Annie Ensing is het met haar eens. 'De gemeente zou op warme dagen her en der in het park containers moeten plaatsen, want het valt me op dat rotzooi om de te kleine bakken wordt gedeponeerd.'De gemeente Groningen worstelt al langer met het schoonhouden van het Noorderplantsoen. Vorig jaar werden picknickkleedjes ingezet in de strijd tegen het zwerfafval. De kleedjes zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Het idee is dat bezoekers hun rotzooi met kleedje en al weggooien in de prullenbakken. 'Die gaan we dit jaar weer gebruiken', zegt woordvoerder Peter Dusink. 'Ze zijn al besteld en geleverd, maar deze warme dag kwam iets te vroeg.'Volgens Dusink worden op warme dagen containers in het park neergezet. 'Maar ook dan zien we dat er afval omheen ligt. Het is dweilen met de kraan open. De enige oplossing is het gedrag van mensen veranderen, maar dat is het moeilijkste wat er is.'Dusink laat weten dat medewerkers van de gemeente wel zorgen dat de rommel altijd voor tien uur 's morgens is opgeruimd.