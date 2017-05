Van vuil wc-papier een fietspad maken: het gebeurt in Leek

(Foto: RTV Noord/Ronald Niemeijer)

Fietsen over wat ooit gebruikt wc-papier was. Dat kan door een nieuwe vinding, die bij de rioolwaterzuivering in Leek gebruikt wordt.

'Je kan je er wel iets bij voorstellen hoe het wc-papier eruit ziet als het door de wc gespoeld wordt. Dat wordt er hier allemaal uitgehaald. We maken er weer een schone en veilige grondstof van', zegt Erik Pijlman van het bedrijf KNN Cellulose, een van de deelnemers aan het project.



'Gewoon uit het riool'

Die grondstof kan gebruikt worden bij onder meer de aanleg van fietspaden. Pijlman: 'Een cruciale grondstof. Normaal moet die uit Duitsland geïmporteerd worden. Nu halen we het hier in Leek gewoon uit het riool.'



'Een voorbeeld van duurzaamheid'

Waterschap Noorderzijlvest doet ook mee en is enthousiast. 'Echt een voorbeeld van duurzaamheid', vindt bestuurder Bob van Zanten. 'Je wint grondstof terug uit afval, dat je gaat hergebruiken. Nuttige producten maken uit afvalwater, dat is waar we naartoe willen.'



Van Zanten heeft nog wel een oproep: spoel geen vezeldoekjes door het toilet, want daar gaan de pompen bij de rioolwaterzuivering stuk van. 'Gooi die doekjes alsjeblieft in de container.'



'Doorspoelen alstublieft'

Gewoon afvegen met wc-papier dus; in Leek weten ze er wel raad mee. 'Zoveel mogelijk driedubbellaags wc-papier gebruiken en doorspoelen alstublieft', is de oproep van Pijlman.

