Examenvlog: 'Iedereen kan chillen met dertig graden, maar ik niet'

Blokken, stampen en zweten. De eindexamens zijn in volle gang. Ruim 200.000 leerlingen buigen zich deze weken over hun finale op de middelbare school.

Wouter van Stralen en Gijs Meester van het Maartenscollege in Haren houden ons op de hoogte van hun examentijd. Tegen welke vakken zien ze enorm op en welke examens zijn een fluitje van een cent?Het valt ook niet mee: is het dertig graden en kan iedereen lekekr chillen in de tuin, maar Gijs moet leren voor zijn laatste examen. Economie.De concentratie is met de tropische temperaturen niet echt top. 'En dan heb je ook nog schreeuwende moeders, grasmaaiers en tetterende bouwvakkers.' Maar gelukkig, het examen ging goed. En nu is Gijs klaar. 'Tijd voor een feestje!'