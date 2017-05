Cel en tbs voor zestien keer insteken op echtgenote

Voor poging tot doodslag, mishandeling en vernieling moet een 55-jarige man uit Uithuizen anderhalf jaar lang de cel in. Daarnaast kreeg hij tbs met voorwaarden opgelegd.

Dit laatste is een mildere tbs-variant waarbij geen klinische opname nodig is, zolang aan de opgestelde voorwaarden wordt gehouden.De man stak vorig jaar op 9 mei zestien keer op zijn echtgenote in. Het Openbaar Ministerie sprak van poging moord en eiste vier jaar cel.De rechters vinden dat hier sprake is van poging tot doodslag. Door 'voortdurende opbouwende spanning' kwam de man tot een woede-uitbarsting.De vrouw lag op de bank toen zij werd aangevallen. De zoon kwam op het gegil van zijn moeder af. Hij belde de politie. De vrouw had steekwonden die moesten worden gehecht.Ze liep bovendien een klaplong op. Haar man probeerde zichzelf daarna te verhangen, maar werd op tijd van het touw gehaald.Twee weken voor dit steekincident zei de vrouw tegen haar echtgenoot dat zij wilde scheiden. Toen greep hij haar bij de keel.Ook stak hij de autobanden van de toegesnelde politiewagen lek. De schade, een bedrag van 644 euro, moet hij eveneens betalen.