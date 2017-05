Plafondschildering Herestraat verhuist naar het Scheepvaartmuseum

(Foto: Noordelijk Scheepvaartmuseum)

De plafondschildering uit 1637 die vorig jaar werd ontdekt aan de Herestraat in Groningen, komt te hangen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Stad.





Aan het plafond, zoals het bedoeld is. 'Het weegt zo'n zes tot zeven ton, daar moet een speciale constructie voor gemaakt worden', zegt Kerkmeijer.



Bloemen, vruchten en vogels

De schildering was aangebracht in de voorkamer van de toenmalige bewoner van het pand aan de Herestraat 42, de militaire officier Bernard Entens. De schildering bestaat uit balken en vloerdelen. Ze zijn beschilderd met bloemen, vruchten en diverse vogels.



De vondst werd afgelopen september gedaan tijdens bouwwerkzaamheden.



Lees ook:

- Unieke plafondschildering ontdekt in Herestraat

- Restauratie eeuwenoude plafondschildering is begonnen Het zal nog wel een tijd duren voordat het daar voor het publiek te zien is, verwacht Wicher Kerkmeijer, conservator van het museum. Er wordt al jaren gewerkt aan plannen voor een nieuw museum, de bedoeling is dat het daar komt te hangen.Aan het plafond, zoals het bedoeld is. 'Het weegt zo'n zes tot zeven ton, daar moet een speciale constructie voor gemaakt worden', zegt Kerkmeijer.De schildering was aangebracht in de voorkamer van de toenmalige bewoner van het pand aan de Herestraat 42, de militaire officier Bernard Entens. De schildering bestaat uit balken en vloerdelen. Ze zijn beschilderd met bloemen, vruchten en diverse vogels.De vondst werd afgelopen september gedaan tijdens bouwwerkzaamheden.

Door: RTV Noord Correctie melden