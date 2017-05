Edwin op Noord zoekt dé zomerhit!

Ook dit jaar gaat Edwin op Noord weer op zoek naar jouw zomerhit.

Je kent 'm wel: die ene plaat die je doet terugdenken aan je eerste liefde, aan die vakantie in Spanje of Frankrijk of aan de lange autoritten. Of de nummers die je doen verlangen naar de zomer of waar je gewoon heel vrolijk van wordt. Edwin Op Noord gaat in de zomer op zoek naar dé zomerhit. Een plaat die jou een ultiem vakantiegevoel geeft. We horen ook graag de verhalen bij die plaat: waarom is nou net die ene plaat voor jou onlosmakelijk verbonden met de zomer?Vanaf juni draaien we die platen in Edwin Op Noord en horen we graag jouw verhalen.Van alle inzendingen stellen we een Top 30 samen die we gaan uitzenden op vrijdag 1 september tussen 13.00 en 16.00 uur.Wil jij je ultieme zomerhit aan ons laten weten? Vul het formulier in: