Stadjer de cel in voor inbraken

Voor twee inbraken, heling en een poging tot inbraak moet een 23-jarige Stadjer een jaar lang de cel in. Daarna blijven als waarschuwing drie maanden celstraf voorwaardelijk op zijn strafblad staan.

Tegen de man was twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist. De rechters achtten minder inbraken bewezen.



Buit en inbrekerstuig

De woninginbraken gebeurden eind november in Appingedam en Groningen. Hij had het voorzien op onder meer sieraden, laptops, merkkleding en camera's.



De man werd kort na de twee inbraken in Appingedam aangehouden. Hij had de buit in de auto liggen. Maar ook inbrekerstuig.



E-bike

Daarnaast lag nog meer gestolen waar in de woning van zijn vriendin. Ook troffen de agenten daar een gestolen e-bike aan. Gekocht op internet, zei de man eerder tegen de rechters.



Hij bood de elektrische fiets aan via zijn Facebook-pagina 'omdat zijn vriendin niet met die fiets overweg kon'.

Door: RTV Noord Correctie melden