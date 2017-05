'Pure massamoord' of noodzakelijk maaiwerk langs de waterkant?

Joes Boerma is witheet. 'Pure massamoord' noemt hij de snoeiwerkzaamheden bij de sloot achter zijn huis in Froombosch. Broedende vogels zijn volgens hem het slachtoffer.

'Voor zover ik het heb gezien, wordt geen schade aangebracht aan broedende vogels', zegt Niels Erenstein van Waterschap Hunze en Aa's. 'We voeren onderhoud uit in het broedseizoen, dat kan ik niet ontkennen. Maar het moet plaatsvinden.'



'Middenin het broedseizoen?'

Boerma ziet dat compleet anders. 'Regeltjes zijn regeltjes. Maar middenin het broedseizoen? Geef de laatste vogeltjes en de laatste beestjes die we nog hebben een kans! Die machines kunnen ook over twee maanden door anderhalve meter gras heen banjeren, daar zijn ze sterk genoeg voor.'



Maar het moet wel nu, zegt Erenstein. 'Het is noodzakelijk voor de aan- en afvoer van regenwater. Het kan nu vallen, of over twee weken. Dan moet het wel afgevoerd kunnen worden.'



'Dit is moord'

Boerma is niet onder de indruk. 'Ik blijf zeggen: dit is moord. Die kleine graspiepertjes, die zie je echt niet tijdens het snoeien. Ik zie soms een reiger achter de machine aanvliegen. Waarom? Om de doodeenvoudige reden dat er wat te halen is. Waar gehakt wordt, vallen slachtoffers. En die reiger weet dat. Ik heb er alle begrip voor dat er gemaaid wordt. Maar niet in mei en juni.'



Erenstein: 'Dit past goed binnen het beleid van het waterschap, maar ik denk dat bij meneer Boerma nog wat toelichting gewenst is waarom wij dit doen.'

