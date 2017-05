Speelgoedwinkel zet speciale Spinner-medewerker in

Het is de laatste rage onder jongeren, de zogenaamde Fidget Spinners. In bijna elke speelgoedwinkel vliegt het speelgoed over de toonbank.

In Groningen zijn de Fidget Spinners op veel plekken uitverkocht. 'Ze vliegen met honderden per uur over de toonbank. Ze zijn niet aan te slepen en daarom zetten we een extra personeelslid in dat zich volledig richt op de spinners', aldus Stephan Hendriks, eigenaar van twee franchise Intertoys-filialen in de stad Groningen.



Wat zijn spinners?

Spinners zijn draaischijfjes met drie uitstulpingen, een soort wieken. In het midden van de spinner zit een kogellager en die moet je tussen je duim en wijsvinger klemmen. Vervolgens moet je met een andere vinger de spinner een zetje geven, waarna de spinner gaat draaien.





Basisscholen

Veel kinderen nemen de spinners mee naar school. Op de Bekenkampschool in Groningen hebben ze dit ook gemerkt en daarom wordt er een teamoverleg ingepland om te bepalen hoe ze met de spinners om moeten gaan.





Op de Borgmanschool moeten de spinners net als telefoontjes en andere dingen die kinderen meenemen naar school, 's ochtends in de meeneembak worden gestopt.



Hetzelfde geldt voor de leerlingen uit groep 6 van de Pendinghe. 'We hebben de spinners vanochtend gebruikt tijdens de rekenles en daarna moest iedereen hem opbergen', zegt Nienke Pals, lerares van die groep.





Middelbare school

'Bij ons mogen de spinners niet in het zicht zijn tijdens de les', zegt teamleider Tieben van de RSG in Ter Apel.





ADHD

De spinner is ontworpen om kinderen met ADHD, autisme of ADD te helpen zich te concentreren, maar ze worden nu door iedereen gebruikt als speelgoed.

