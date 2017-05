Enquete over nieuw schadeprotocol in beperkte kring

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) houdt een enquête over een nieuw schadeprotocol. Deze wordt gehouden onder een panel van ruim 4.700 Groningers. Dat laat de NCG weten in een persbericht.

De NCG praat met verschillende organisaties over hoe het nieuwe protocol ingevuld moet worden. Om de wensen van Groningse burgers in kaart te brengen, heeft de coördinator aan het Sociaal Planbureau gevraagd om een enquête te houden onder het Groninger panel.Hans Alders: 'Voor een goed en volledig schadeprotocol is de mening van de Groninger bevolking belangrijk. Daarom willen wij weten wat bij de bewoners speelt.' In de enquête wordt onder meer gevraagd wat bewoners belangrijk vinden in een nieuw schadeprotocol.Het panel wordt ook wel het Groninger Panel genoemd. Volgens de coördinator vormt het panel een afspiegeling van de Groninger bevolking.De uitkomsten van de enquête worden begin juni verwacht. De NCG verwacht dat het nieuwe schadeprotocol ingaat op 1 juli 2017.