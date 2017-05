Mussel kan voorlopig fluiten naar beter bereik mobiele telefoon

Inwoners van Mussel krijgen geen zendmast van KPN in het dorp om de bereikbaarheid van mobiele telefonie te verbeteren.

Provider KPN heeft het dorp het aanbod gedaan een zendmast te plaatsen, maar alleen als er geen weerstand zou zijn.Die weerstand is er wel, want voor twee mogelijke locaties zijn respectievelijk tien en acht bezwaren binnengekomen bij de gemeente Stadskanaal. KPN heeft daardoor aangegeven de mast niet te zullen plaatsen.'Dit is erg jammer', zegt voorzitter Ruud Wijnschenk van Plaatselijk Belang Mussel. 'De mast had erg kunnen helpen. Als ik nu thuis ben, staat er op mijn mobiele telefoon regelmatig 'Welkom in Duitsland'. Het bereik hier is erg slecht.'In eerste instantie zou de mast ter hoogte van de sportvelden in het dorp verrijzen, maar omwonenden wilden daar niet aan.Vervolgens stelde Plaatselijk Belang Mussel voor om de mast ter hoogte van het gemaal aan de Ondersteveenweg te plaatsen. Daarop kwamen acht bezwaren binnen bij de gemeente. 'Met als reden dat er vier bomen zouden worden gekapt', zegt Wijnschenk. 'Dat wilden deze mensen niet.'Met als gevolg dat het bereik van de mobiele telefoon voorlopig niet verbetert. De gemeente Stadskanaal heeft het dorpsbestuur laten weten dat KPN de plannen zal stopzetten.