Warmerdam moet zich richten op linksbackpositie bij de FC

FC Groningen-aanwinst Django Warmerdam moet zich in eerste instantie gaan richten op de linksbackpositie. Dat bleek donderdag bij de officiële presentatie van Warmerdam.

Dit seizoen speelde Davidson op die positie, maar zijn contract werd niet verlengd.Warmerdam, die ook op het middenveld uit de voeten kan, tekent in Groningen een contract voor drie seizoenen. Wat Groningen voor hem heeft betaald, wordt in overleg met Ajax niet bekend gemaakt.Warmerdam komt dan wel over van Ajax, maar hij speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle. Daar kreeg bij zijn keuze voor FC Groningen tips van ploeggenoten Stef Nijland en Danny Holla.FC Twente, FC Utrecht en PEC Zwolle hadden ook interesse in de verdediger.