Zakenman reageert op beschuldiging curator

De Oost-Groningse ondernemer J. N. ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan failissementsfraude en onbehoorlijk bestuur van zijn negen failliete BV's.

Hij laat dat weten in reactie op onderstaande vragen, die RTV Noord aan hem zijn voorgelegd. Met als aanleiding het faillissementsverslag van curator Peter Bakker. Die heeft aangifte tegen N. gedaan in verband met faillissementsfraude . Justitie heeft de zaak in onderzoek.'Dit laat ik voor rekening van de curator. Ik heb de bedrijven opgebouwd en geprobeerd in moeilijke tijden het goed te leiden. Al mijn geld heb ik gestopt in de bedrijfsmatige activiteiten tot aan de laatste dag.''Dat maakt geen verschil. Het bedrijf werd geconsolideerd geleid en ook door de curator afgewikkeld. Nergens blijkt dat dit onjuist is.''Over een eventuele strafzaak doe ik geen uitspraak, behalve dat welke verdenking dan ook zeer onterecht is. Verder is het een kwestie van mijn advocaat. De civiele vordering van de curator is volledig afgewezen door de rechtbank, zo is het ook te lezen in het verslag. Wat mij betreft zal dat ook gelden in een eventuele strafzaak. Daar is namelijk meer voor nodig dan voor een civiele zaak.''In 2011 werd er geen verlies geleden. Wat mij betreft is dit ook overigens vergaand onjuist en onnauwkeurig. Daarover ben ik verder in overleg met de curator.''Voor zover mij bekend is dat onjuist. Ik maakte gebruik van intern en externe gekwalificeerde mensen die voor alle betrokken partijen ruimschoots aan de criteria voldeden. Jaarlijks werden er een significante bedragen betaald voor deze diensten. De curator heeft dat volgens mij onvoldoende onderzocht. Ook heeft hij na het faillissement de boekhouding niet bijgewerkt, terwijl dat eenvoudig kon.''Daarover ben ik nog in overleg met de curator.'