Ministerie van EZ houdt inloopbijeenkomsten over Noord-Drentse gaswinning

Het ministerie van Economische Zaken houdt volgende week drie inloopbijeenkomsten over gaswinning in Noord-Drenthe.

Dat meldt RTV Drenthe. De NAM wil tot 2023 gas winnen in het zogenaamde Westerveldsysteem, dat zich bevindt onder de Drentse gemeentes Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.De NAM heeft het winningsplan geüpdatet. Dat was nodig omdat de situatie rond de gasvelden de afgelopen jaren is veranderd. De kans op aardbevingen in het gebied is opnieuw geanalyseerd en ook de productie en bodemdalingsvoorspellingen zijn aangepast.In het plan staan ook de methodes die de NAM wil gebruiken om gas te blijven winnen, zoals het stimuleren van de gasvelden met zuur en hydraulische apparatuur. 'Het is niet gezegd dat we die methodes ook gaan gebruiken, maar door ze in het plan op te nemen kunnen we ze toepassen als dat nodig is', aldus een woordvoerder van de NAM.Inwoners en andere betrokkenen kunnen tot 19 juni op het ontwerpinstemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken reageren, daarna volgt een definitief besluit.De gemeentes Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze hebben al laten weten liever geen gaswinning te willen. Als dat toch gebeurt, willen de gemeentes duidelijke afspraken over de afhandeling van eventuele schades.Eind vorig jaar ontstond ophef over de put bij Assen-Noord, omdat de NAM doorging met het winnen van gas toen het nieuwe winningsplan nog in de maak was. Het gasveld ligt deels onder de Asser woonwijk Marsdijk. De NAM wilde de procedure rond het geüpdatete winningsplan niet afwachten en maakte gebruik van een oude winningsplan. Daarvoor kreeg ze toestemming van minister Henk Kamp.De drie bijeenkomsten worden gehouden in Ekehaar en Assen van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op maandag 22 mei in Café Popken in Ekehaar en op dinsdag 23 en woensdag 24 mei in De Nieuwe Kolk in Assen.