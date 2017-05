Winnaars Spitsbattle: 'Laat de lessen na de ochtendspits beginnen'

(Foto: RTV Noord)

Laat de lessen na de ochtendspits beginnen. Met dat voorstel hebben drie studententeams de Spitsbattle gewonnen. Een wedstrijd van Groningen Bereikbaar om de drukte in de ochtendspits te verminderen. Met hun plan wonnen de studenten 444 euro.

Hoorcolleges opnemen

De winnaars presenteerden alle drie een oplossing voor andere lesroosters. Het voorstel van Mera Hofstra, student Social Studies aan de Hanzehogeschool Groningen, is om de verplichte lessen voortaan in de middag te houden. Niet verplichte lessen, zoals hoorcolleges, kunnen dan in de ochtend. Ook kunnen hoorcolleges opgenomen worden, zodat ze terug te luisteren zijn.



Na tien uur

Timo Hakvoort en Jesse van der Zeijden, vwo 4-leerlingen van het Gomarus College, ontwierpen een nieuw rooster voor hun school. Daarin beginnen alle lessen na tien uur. Door blokuren van veertig en vijftig minuten duurt een lesdag niet langer dan in het huidige rooster.



Klassen splitsen

Volgens de derde winnaar ligt de oplossing in de samenstelling van klassen. ´Maak onderscheid tussen studenten die buiten Groningen wonen en studenten die in Groningen wonen´, oppert Romy Vlegel, student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen. Studenten van buiten de stad komen bij elkaar in de groep en volgen na de ochtendspits zoveel mogelijk aaneengesloten uren les. Studenten uit Groningen hebben wel tijdens de spits les. Zij kunnen immers op de fiets naar school.



Groningen Bereikbaar gaat met de onderwijsinstellingen in gesprek om deze oplossingen uit te voeren.

Door: RTV Noord Correctie melden