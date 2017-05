Robben geeft startschot Topsportzorgcentrum FC Groningen

Niemand minder dan Arjen Robben geeft volgende week maandag het startschot voor de bouw van het Topsportzorgcentrum. Dat maakte directeur Hans Nijland van FC Groningen bekend op de presentatie van aanwinst Django Warmerdam.

Het gebouw komt op sportpark Corpus den Hoorn in de stad Groningen. Het wordt een multifunctionele trainingshal voor topsporters. Er komt onder andere een sprintbaan en ruimte voor krachttraining. De begane grond is volledig voor FC Groningen.Het startschot vindt maandag rond 17.30 uur plaats. Robben is ambassadeur van de club.