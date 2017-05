Noord Vandaag: 'Als die helm verplicht wordt, zet ik mijn e-bike op Marktplaats'

'Ik heb een elleboog beschadigd en de knieën kapot. Het was één bloedmassa.' Meneer De Vries uit Vries heeft dit jaar nog niet op zijn e-bike gezeten. 'Maar ik durf het nog wel hoor, ik ben geen bange schijterd.'

Uit onderzoek van een groep Groninger artsen blijkt dat e-bikers bij een ongeluk vaker ernstig gewond raken dan mensen op een gewone fiets. De onderzoekers pleiten voor het dragen van een helm. 'Dat vind ik zo onnozel', antwoordt De Vries. 'Als ik een helm op moet, dan zet ik die e-bike op Marktplaats.' Maar wat is dan wel de oplossing? Dat, en meer, in Noord Vandaag.Iedereen speelt ermee, doet er trucjes mee. Winkels kunnen die dingen niet aanslepen. Het is zo erg dat leerkrachten ze niet meer in de klas willen hebben. Spinners!De spinner is eigenlijk ontwikkeld voor kinderen met adhd, zodat zij zich beter kunnen concentreren, maar inmiddels is het een echte hype. Wij laten je zien wat je er allemaal mee kunt.De bedreiging door undercoveragenten in de zaak van een zwaar mishandelde prostituee is ongeoorloofd. Dat oordeelt de rechtbank in Groningen vandaag.- De Oost-Groninger ondernemer J.N. wordt samen met vier mensen uit zijn directe omgeving verdacht van faillissementsfraude.- De Colombiaanse drieling Maria Jose, Fabio Andres en Maria Paula kwam als peuter naar Groningen. Inmiddels zitten de drie in groep 7 van de Joseph Haydnschool in de stad en willen ze iets bijzonders doen voor hun geboorteland.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist