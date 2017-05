Drie kilometer file tussen Hoogkerk en Leek

(Foto: Jordi Haverdings / 112Groningen)

Door een ongeval staat er drie kilometer file tussen Hoogkerk en Leek. Dat meldt de Verkeers Informatie Dienst (VID).

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er de bestuurder uit de auto was toen zij aankwamen.



Over de ernst van de verwondingen van de bestuurder is donderdagmiddag niets bekend.

