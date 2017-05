Mollema loopt geen averij op in langste Giro-etappe

(Foto: Twitter/Trek Segafredo)

Bauke Mollema heeft ook na de twaalfde etappe in de Giro d'Italia een virtuele podiumplaats te pakken. In een etappe die door een sprint werd beslist, fietste de wielrenner uit Zuidhorn met het peloton over de finish.





De Groninger heeft nog steeds 2.38 minuten achterstand op landgenoot en concurrent Tom Dumoulin, die al drie dagen in de roze trui fietst. Nairo Quintana staat nog steeds op de tweede plek.



Vrijdag is er opnieuw een etappe die hoogstwaarschijnlijk door een sprinter wordt gewonnen.



Lees ook:

- Mollema verliest geen tijd, maar wel ploeggenoten

- 'Ik zou er voor tekenen als Dumoulin de Giro wint en Bauke derde wordt!'

- Mollema stijgt naar derde positie in algemeen klassement Giro d'Italia Het was de langste etappe van de Giro, die begon in Forli en eindigde in Reggio Emilia. Fernando Gaviria uit Colombia won de sprint. Mollema kwam als 38e over de finish.De Groninger heeft nog steeds 2.38 minuten achterstand op landgenoot en concurrent Tom Dumoulin, die al drie dagen in de roze trui fietst. Nairo Quintana staat nog steeds op de tweede plek.Vrijdag is er opnieuw een etappe die hoogstwaarschijnlijk door een sprinter wordt gewonnen.

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden