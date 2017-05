OM eist zes maanden cel voor aanranding en diefstal

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het OM heeft zes maanden cel geëist tegen een 22-jarige man uit Mali voor aanranding en diefstal van een telefoon. Dit gebeurde in januari in een discotheek aan de Peperstraat in de stad Groningen.

Lastig gevallen

De vrouw was in de nacht van 22 januari met vriendinnen in de discotheek. Bij de garderobe werd ze lastiggevallen door de verdachte. Hij wilde met haar praten. Toen de vrouw een praatje weigerde, liep de man haar achterna. Daarop greep hij haar in het kruis en bij haar borsten. Ook duwde hij zichzelf tegen haar aan en hield haar vast bij haar arm. De vrouw kon ontkomen en rende de trap af in de disco.



Aanwijzingen

Op aanwijzingen van de vrouw konden omstanders de belager van de vrouw vasthouden tot de politie kwam. De telefoon van de vrouw had de man in zijn broekzak. Op zitting ontkende de man alles. Hij wilde alleen met de vrouw praten, liet hij via zijn tolk weten. 'Ik vond haar mooi', zei hij.



'Geen ordinaire tik'

'Dit is geen ordinaire tik op de billen meer, meneer wachtte zijn kans geslepen af', zei de officier. Hij wees naar de camerabeelden die van de man waren gemaakt op die nacht. Hij achtte een gevangenisstraf op zijn plaats. Door reclassering was geadviseerd de man volgens het jeugdrecht te straffen. Dit wuifde de officier weg. 'Camera's in de disco registreerden acties van de man.'



De officier van justitie week in zijn strafeis af van de richtlijnen die gelden bij aanranding.

'Voor een voorwaardelijk deel in de straf is hier geen ruimte', zei hij.



AZC in Ter Apel

Vanaf zijn zevende jaar zwerft de man over de hele wereld. Zo verbleef hij jaren in India voor hij in Nederland aankwam. De man verblijft momenteel inzet AZC in Ter Apel. Hij is uitgeprocedeerd.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden