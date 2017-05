Sergio Padt zit bij voorlopige selectie van Nederlands Elftal

(Foto: JK Beeld)

Sergio Padt is door de nieuwe bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van het Nederlands Elftal. Het is de eerste keer dat de keeper van FC Groningen kans maakt op Oranje.

Naast Padt zijn Veendammer Jeroen Zoet en FC Barcelona-keeper Jasper Cillessen de andere twee doelmannen in de voorselectie. Ook Arjen Robben is door Advocaat opgeroepen.



Op donderdag 25 mei wordt de definitieve selectie bekend gemaakt. De ploeg maakt zich op voor het trainingskamp naar Portugal en de interlands tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg (WK-kwalificatie).

Door: Niiwino Geertsema