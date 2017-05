Aanloopkosten Yantai inmiddels boven 1.4 miljoen euro

De aanloopkosten van de campus die de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil bouwen in Yantai (China), zijn inmiddels boven de 1.4 miljoen euro. De kosten over 2016 moeten daar nog bij opgeteld worden.

Uit een jaarverslag over 2015 wordt duidelijk dat de universiteit in dat jaar ruim zeven ton had uitgegeven aan de voorbereidingen van de campus in China. Hetzelfde bedrag is begroot voor de voorbereidingen in het eerste halfjaar van 2017. Dat maakt samen 1.4 miljoen.De kosten over het jaar 2016 moeten daar nog bij opgeteld worden. Woordvoerder van de RUG Gernant Deekens laat weten dat het jaarverslag met deze bedragen in september bekend wordt gemaakt.