Gedragscursus voor honden: goed idee of niet?

21 hondenrassen zijn gevaarlijk verklaard. Baasjes van deze rassen of kruisingen met die soorten moeten op cursus met hun viervoeter. Maar zouden niet alle honden een gedragscursus moeten volgen?

Op Facebook zetten wij de stelling : 'Alle baasjes moeten hun hond een gedragscursus laten volgen'. Met bijna duizend stemmen uitgebracht is 55 procent van voor een verplichte cursus.Veel mensen die reageren vinden dat er cursus moet komen voor mensen die een hond of ander huisdier bezitten. 'Dieren worden veel te makkelijk voor de leuk aangeschaft door mensen. Maar een puppy of kitten blijft niet altijd lief, klein en schattig,' zo reageert Marijke Luttekes.Verschillende mensen die reageren vinden dat aankomende eigenaren zich goed moeten verdiepen in een hond. Rico en Miranda van Velzen: 'Kinderregels en opvoeding kun je niet op een hond toepassen. Een hond, ongeacht welk ras, vraagt een specifieke opvoeding en aanpak.'Sylvia Hoymann-Praat heeft een andere oplossing: 'Het is simpeler om een muilkorfplicht in te stellen voor alle honden.' Volgens Sylvia is dat makkelijker te controleren dan een verplichte cursus, omdat een cursist zich thuis anders kan gedragen en de hond weer ophitsen.Kora de Vries is het daar niet mee eens. 'Alle honden een muilkorf? Heb je ergens aandelen in? Dat doe ik mijn hond niet aan, ze zou niet weten wat haar overkomt'Cathy Schenk zegt tot slot: 'Of gewoon geen hond nemen als je niet kan opvoeden.'