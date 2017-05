Sergio Padt: 'Ga met spelers trainen waar ik zelf voor heb gejuicht'

'Het klinkt cliché, maar hier droomde je als kleine jongen wel van', zegt FC Groningen-doelman Sergio Padt over de voorselectie voor het Nederlands Elftal. 'Het is een stap in de goeie richting.'

De nieuwe bondscoach Dick Advocaat maakte donderdag de voorselectie bekend voor Oranje, dat twee oefenwedstrijden en een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg speelt.'Ik hoorde het van mijn vriendin, ik was er niet zo mee bezig', geeft Padt toe. 'Je kijkt natuurlijk wel een beetje om je heen naar de concurrenten en dan heb je altijd wel stiekeme hoop, maar dat spreek je nooit uit.'De doelman durft nog niet te zeggen of hij de definitieve selectie haalt, die op 25 mei wordt bekend gemaakt.'Ik weet dat er maar twee andere keepers bij zitten, maar het hangt van de bondscoach af of hij er twee of drie selecteert. Ik moet niet te vroeg juichen. Pas als iemand zegt dat ik er echt bij zit, geloof ik het.''Ik zit nog midden in de play-offs met FC Groningen, en daar wil ik goed mee afsluiten. Dus op wat voor manier ik mij in Noordwijk ga melden, weet ik nog niet, maar dat zal vast met een glimlach zijn.'Padt beseft dat hij zich als keeper van een kleinere club moet gaan bewijzen tegenover voetballers die al jaren in de Europese top spelen.'Het zal vast wel een spannend moment zijn. Er zitten spelers tussen waar ik zelf voor heb gejuicht tijdens het WK in Spanje. Maar als ik eenmaal op het trainingsveld sta, dan gaat de knop om.'