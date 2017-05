Windmolenfabrikant wil staalplatenfabriek bouwen in Eemshaven

De Barneveldse windmolenfabrikant Lagerwij wil een staalplatenfabriek bouwen in de Eemshaven.

De fabrikant wil dit doen voor het bouwen van windturbines. Topman Henk Lagerweij sprak daar donderdagavond over tijdens een bijeenkomst van business platform Eemshaven Info.Lagerweij heeft eind vorige maand in de Eemshaven de hoogste windturbine van Nederland gebouwd. Die heeft een zogeheten 'tiphoogte' van 200 meter. Een tweede turbine van die afmetingen is in aanbouw. Hij hoopt er nog veel meer van te kunnen maken. 'Vijftig stuks moet mogelijk zijn', zegt Lagerweij.De masten zijn gemaakt van stalen platen. Die zijn relatief makkelijk over de weg te vervoeren en kunnen in een fabriek in de Eemshaven in de juiste vorm worden gebracht en aan elkaar gelast tot de secties waarmee een turbinemast wordt opgebouwd. Voor het opzetten van de fabriek werkt Lagerweij samen met Centraal Staal in Groningen. Het plan is op papier al klaar. Hij denkt dat er zeker 100 mensen aan het werk kunnen, misschien zelfs 'honderden'.Of het plan doorgaat, hangt af van de orders die Lagerweij binnensleept. 'Vooral in de buurt van de Eemshaven. Er staan nogal wat turbines die op leeftijd zijn. Die kunnen we upgraden. Dan komen er wat minder turbines te staan, maar wel grotere'.En met groter bedoelt Lagerweij ook groter. De hoogste turbine die er nu staat heeft een ashoogte van 132 meter. 'Dat gaat naar zeker 160 meter. Op die hoogte staat er meer wind die ook nog eens constanter is, legt Lagerweij uit. 'Wij hebben uitgerekend dat je op 160 meter hoogte 40% meer windenergie kunt vangen' dan op 100 meter'. Die ashoogte hebben de meeste andere molens in de Eemshaven.Het wachten is dus op het krijgen van opdrachten voor de turbines. Lagerweij moet dan wel met een concurrerende molen komen. Maar hij is er van overtuigd dat hij die heeft. Alhoewel Lagerweij een relatief kleine fabrikant van windturbines is, denkt hij de concurrentie voor te blijven met simpele en tegelijkertijd innovatieve oplossingen voor complexe problemen.Zo wordt bijvoorbeeld zijn tweede molen die in aanbouw is in de Eemshaven gebouwd met een zogeheten 'climbing crane', een wereldprimeur. Het gaat om een kraan die aan de mast is gemonteerd en verschoven kan worden naarmate de mast hoger wordt tijdens de bouw. Ook de gondel en de wieken kunnen er mee worden opgehesen. Dan is er geen dure mobiele kraan meer nodig.