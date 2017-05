Beckerman eist dat gaswinning Waddenzee wordt stilgelegd

Het Groninger Kamerlid Sandra Beckerman (SP) wil dat de gaswinning onder de Waddenzee per direct wordt stilgelegd. Dat heeft ze namens haar fractie heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken gevraagd.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet woensdag weten niet akkoord te gaan met het NAM-onderzoek naar gaswinning in de Waddenzee. De NAM moet vooral duidelijk maken wat de gevolgen van bodemdaling op de lange termijn is.Daarom eist Beckerman dat de boringen nu moeten worden stilgelegd. 'In Groningen heb ik gezien wat het kan betekenen als we de hebzucht van de NAM en hun economisch gewin boven de belangen van de mensen en het gebied laten gaan.''Dat mag niet nog een keer gebeuren. We mogen de NAM niet laten aanklooien met een zo belangrijk natuurgebied als de Wadden', vervolgt ze.Daarnaast eist Beckerman onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek naar de toekomst van het Waddengebied.