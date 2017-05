Donar verliest verrassend.. maar kan wél thuis kampioen worden

(Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben donderdag tegen alle verwachtingen in thuis verloren van Landstede Zwolle (74-79). In de slotfase gaven de Groningers een ruime voorsprong weg.

De kwartstanden waren 16-12, 39-28 en 60-49.



De stand in de best-of-seven serie is nu 2-1 voor Donar. Door het verlies kan Donar thuis kampioen worden. Dan moet er zondag wel gewonnen worden in Zwolle. Volgende week donderdag kan in MartiniPlaza dan de beslissing vallen.

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden