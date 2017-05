Raden geven groen licht voor nieuwe gemeente Het Hogeland

De fusie van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) is een stap dichterbij. De raden van de vier gemeenten hebben donderdagavond unaniem ingestemd met het herindelingsadvies.

Dit advies gaat via de provincie naar Den Haag, waar de nieuwe gemeente Het Hogeland vervolgens in de wet wordt vastgelegd.Wel waren er verschillende kanttekeningen vanuit diverse partijen.De noordelijke PvdA-fracties hadden wat aanmerkingen op de visie van de nieuwe gemeente. Die vonden ze erg algemeen. Er hadden wat de fracties betreft nog wat 'scherpere keuzes' gemaakt mogen worden.De PvdA wil een gemeente die wordt opgedeeld in logische clusters, die niet samenvallen met de huidige gemeentegrenzen. Daarop moeten teams gezet worden die gebiedsgericht werken. Ook zou elk gebied wellicht een eigen wethouder en begroting kunnen krijgen, geven de fracties als suggestie mee. Die zouden dan vanuit de bestaande gemeentehuizen kunnen werken.Een onderdeel van het herindelingsadvies is de visie van de nieuwe gemeente. De SP in de gemeente Eemsmond stemde voor het advies om samen te gaan met Bedum, Winsum en De Marne, maar was als enige partij tegen de achterliggende visie. Fractievoorzitter Linda Visser vindt hem te liberaal, abstract en eenzijdig. 'Ik mis de woorden nuchter, daadkrachtig en nuttig. Die woorden passen veel beter bij dit gebied.'Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond is het niet eens met de opmerking dat de visie te liberaal is. 'Die woorden herken ik niet. We hebben de visie geschreven op basis van vele bijeenkomsten die goed bezocht werden door inwoners, ondernemers, dorpsverenigingen en andere belanghebbenden in het gebied.'In de vier gemeenten is het rapport 'Grenzeloos Gunnen' niet vastgesteld bij het herindelingsadvies, maar slechts ter kennisgeving aangenomen. Dit rapport rept nog over een fusie van BMWE, zonder de Eemshaven. Die mogelijkheid willen de gemeenten uitsluiten.Het advies wordt nu gestuurd naar gedeputeerde Patrick Brouns. Als het provinciebestuur ermee instemt, beslist het Rijk of de fusie doorgaat of niet.