GRC Groningen begint nacompetitie met nederlaag

(Foto: JK Beeld)

Zondag eersteklasser GRC Groningen leed in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse een forse nederlaag tegen Deso/Van der Horst. De ploeg van trainer Rinie Jurna ging in Oss met 5-0 onderuit.

4-0

De Brabanders stonden in de rust al met 4-0 voor. Bij de stand 0-0 was Edwin Alt namens GRC dichtbij een doelpunt. Zijn schot belandde op de lat.



Afsluiting seizoen

Deso/Van der Horst eindigde dit seizoen als dertiende in de Hoofdklasse B en moet zich via de nacompetitie handhaven. Voor GRC Groningen is de nacompetitie een leuke afsluiting van het seizoen. De Stadjers spelen zondag om 14.30 uur thuis tegen VELO uit Wateringen en op Hemelvaartsdag volgt nog een uitwedstrijd tegen Sportclub Susteren.

Door: RTV Noord Correctie melden