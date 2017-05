CDA wil einde maken aan zwerfafval op treinstations

(Foto: Jan Been)

Flesjes, pakjes of lege chips zakken, rondom treinstations ligt volgens het CDA in de gemeente Eemsmond teveel zwerfaval. Onder meer het station in Uithuizermeeden ligt vaak vol met troep. De vraag is: wie moet dat opruimen?

ProRail verantwoordelijk

Volgens wethouder Harald Bouman is ProRail ervoor verantwoordelijk. 'Die moet z'n eigen tuin goed schoonhouden', zei de wethouder tijdens de raadsvergadering donderdagavond.



Bouman zei toe in gesprek te willen met ProRail om het probleem aan te pakken.



Lees ook:

- Verbazing over rommel in Noorderplantsoen na eerste zomerdag

- Hoogste top van Groningen is weer mooi schoon Volgens wethouder Harald Bouman is ProRail ervoor verantwoordelijk. 'Die moet z'n eigen tuin goed schoonhouden', zei de wethouder tijdens de raadsvergadering donderdagavond.Bouman zei toe in gesprek te willen met ProRail om het probleem aan te pakken.

Door: Martin Drent Correctie melden