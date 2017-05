Lukkien verliest van NEC: Eredivisie lijkt ver weg

(Foto: JKBeeld)

Trainer Dick Lukkien uit Veendam heeft donderdag met FC Emmen met 3-1 verloren van eredivisionist NEC. Het eerste duel in de tweede ronde van de play-offs begon goed voor Emmen, want Alexander Bannink scoorde al na 4 minuten.

Toch was NEC in de tweede helft de betere ploeg in Emmen. Door goals van Gregor Breinburg, Jay-Roy Grot en Taiwo Awoniyi stelden de Nijmegenaren orde op zaken.



FC Emmen kan zondag in de return proberen alsnog door te gaan naar de laatste ronde van de play-offs. Dan wacht de winnaar van FC Volendam-NAC.

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden