IJzig onthaal voor wethouder Veenstra na burn-out

(Foto: Paul Huisman / Facebook)

Een warm onthaal is het niet voor wethouder Lian Veensta in de raad van Menterwolde.

De oppositie spreekt haar aan op het gedrag tijdens haar afwezigheid.



Burn-out

Veenstra is zes maanden afwezig geweest door een burn-out. Twijfel bestaat er bij oppositiepartij Kritisch Menterwolde over wat ze in die periode gedaan heeft.



Zo is ze gezien op openbare partijbijeenkomsten van de SP en was ze actief op sociale media. Dit noemt fractievoorzitter van de partij Markus Ploeger niet geloofwaardig.



'Geen folder of poster verspreid'

Veenstra heeft haar reactie op de kritiek tot in de puntjes voorbereid. Zo zegt ze dat ze volgens haar specialist alleen dingen moest doen die haar energie gaven. 'Rust nemen in campagnetijd is voor een politiek dier als ik is lastig. Maar ik heb geen folder verspreid, poster geplakt of op een deur geklopt om met mensen in gesprek te gaan, dat kon ik niet', zegt de wethouder.



Steun van naaste omgeving

Op de evenementen waar ze gezien is, had ze naar eigen zeggen steun van haar naaste omgeving. Veenstra: 'Het kostte mij bijna meer energie om niet aan deze activiteiten deel te nemen.' Dat ze het daar van binnen moeilijk mee had onderstreept ze met de woorden: 'u kan en kunt niet onder mijn vel kijken.'



Woonplaatsverordening

Op de agenda stond ook de verlenging van de ontheffing op de woonplaatsverordening van de wethouder. Veenstra woont in Veendam. De verordening is door de raad voor een jaar verlengd.

Door: Beppie van der Sluis Correctie melden