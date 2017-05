Auto en fietser botsen in Stad

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Op de Vondellaan in de stad Groningen is donderdag een fietser door een auto aangereden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

Volgens ooggetuigen is de fietser gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Door: RTV Noord Correctie melden