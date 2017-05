Jongen raakt gewond bij steekpartij in stad

(Foto: SXC/Imaspy (Creative Commons))

Bij een steekpartij aan de Friesestraatweg in de stad is een 19-jarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De twee vermoedelijke daders gingen er samen vandoor op één fiets. De politie is in de omgeving van de Friesestraatweg naar hen op zoek gegaan.



De steekpartij gebeurde rondom het tunneltje ter hoogte van de Pleiadenlaan. Volgens de jongen werd hij zonder reden van zijn fiets getrokken. Toen hij daar iets van zei staken de twee verdachten hem neer.



Als er mensen zijn die meer weten of hebben gezien kunnen ze zich melden bij de politie.

Door: RTV Noord