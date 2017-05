Ten Boer derde op ranglijst veiligste gemeenten

Ten Boer is één van de veiligste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse Misdaaadmeter van het AD.

Ten Boer eindigde als derde op de ranglijst, vorig jaar was het nog de veiligste gemeente volgens de krant.Voor de samenstelling van de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2016.De ranglijst van (on)veilige gemeenten is berekend door te kijken naar de cijfers van tien delicten: woninginbraak, inbraak in schuur of garage, diefstal uit auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling.Landelijk daalde het aantal aangiftes met 8 procent. Opvallend is dat de misdaad in de grote stad sneller afnam dan op het platteland.