Einde damwandendossier nog niet in zicht: 'Er zitten nog meer lijken in de kast'

Het einde van het damwandendossier is nog lang niet in zicht. Ondanks dat de gemeenteraad van Appingedam donderdagavond unaniem instemde met de plannen voor de nieuwe walbeschoeiing langs de Solwerderstraat-Oost. De affaire blijkt nog maar het topje van de ijsberg.

'We hebben de kwestie ook wel het lijk van Appingedam genoemd. Maar er zitten nog veel meer lijken in de kast', zegt D66-fractievoorzitter Cees van Ekelenburg. 'Dit dossier blijft acuut en wordt vervolgd.'Appingedam heeft in totaal 7,6 kilometer aan walbeschoeiing. De wanden zijn op veel plekken in een slechte staat en lijdt ook nog onder de bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarnaast zijn sommige delen in particulier bezit. Het is een déjà vu in het kwadraat van de soap met de bewoners van de Solwerderstraat-Oost.Jarenlang voerden zij een strijd met de gemeente en het waterschap Noorderzijlvest over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de damwanden. De walbeschoeiing was verrot en verzakt, waardoor de terrassen in het Damsterdiep dreigden te zakken . De gemeente wilde de bewoners in eerste instantie laten opdraaien voor de kosten, maar besloot ze na ruim vijf jaar gesteggel schadeloos te stellen De nieuwe damwand is 200 meter en kost 1,4 miljoen euro. De gemeente betaalt daarvan bijna 1 miljoen euro. De rest komt voor rekening van het waterschap Noorderzijlvest. Verschillende partijen zijn geschrokken van dit bedrag. 'Als ik zie wat dat stukje kost en wat de gemeente nog te doen staat, dan baart mij dat zorgen', zegt CDA-fractievoorzitter Bert Raangs.Volgens wethouder Martien van Bostelen is de Solwerderstraat-Oost 'wel het duurste stukje' van de 7,6 kilometer. Bovendien is de gemeente niet verantwoordelijk voor het gehele traject.In dat laatste aspect zit volgens Van Ekelenburg juist het gevaar. 'We moeten leren van het verleden.' De D66-voorman wil dat de gemeente zo snel mogelijk in kaart brengt welke delen in particulier bezit zijn en met de betreffende Damsters om tafel gaat. 'Ze moeten weten wat ze te wachten staat. En dat ze misschien maar beter kunnen gaan sparen, want dit gaat veel geld kosten.'Ook de wethouder is zich bewust van de ernst van de situatie. 'Dat dit een lastig dossier is en nog zal blijven, staat bij mij als een paal boven water', zegt Van Bostelen. Hij verzekert er alles aan te doen om een herhaling van zetten te voorkomen. 'Ik heb genoeg geleerd van het verleden.'