Eemsmond wil schadeprotocol door en voor alle Groningers

Het nieuwe schadeprotocol moet samen met de inwoners van het aardbevingsgebied worden gemaakt en moet bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Dat vindt de voltallige gemeenteraad van Eemsmond.

De motie kwam op initiatief van de SP. Die betreurt het dat het Groninger gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) uit het overleg zijn gestapt. De raad wil dat die instanties wel weer aanschuiven en dat ruimhartigheid en persoonlijke omstandigheden van mensen centraal staan.Burgemeester Marijke van Beek steunde het voorstel, die unaniem werd aangenomen: 'Het is een steun in de rug voor alle bestuurders die nu om tafel zitten om over het schadeprotocol te praten. Het is een goed signaal van de gemeenteraad op het juiste moment.'Wel hadden enkele partijen enkele kanttekeningen. Zo vroeg Gemeentebelangen-raadslid Eltjo Dijkhuis zich af hoeveel zo'n motie oplevert, aangezien er vaker voorstellen omtrent de aardbevingsproblematiek worden ingebracht. 'Maar het is wel een sterk verhaal, dus ik sta erachter.'De raad van Eemsmond wil ook dat alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid alsnog worden opgevolgd. Daarnaast moeten het Rijk en de NAM ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar blijft voor schadeherstel en de versterking van huizen.