CBS: 'Huis verkopen in bevingsgebied duurt relatief lang'

Het kan nauwelijks een verrassing zijn: de woningmarkt in buurten met relatief veel aardbevingsschade herstelt trager dan vergelijkbare gebieden in de omgeving.

Dat is één van de conclusies uit het vervolgonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningerveld.Eigenaren hadden eind vorig jaar iets minder tijd nodig om hun woning te verkopen dan in 2012. Toch duurt een huis verkopen in het bevingsgebied relatief lang, concludeert het CBS.Of de woningprijzen in het gebied ook relatief lager zijn kunnen de onderzoekers niet met zekerheid vaststellen.Het bureau doet de onderzoeken in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Komend najaar komt het CBS met het viifde vervolgonderzoek.