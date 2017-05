Vragen over autocross niet in dank afgenomen

Gemeenbelangen Winsum stelde donderdagavond tijdens de raadsvergadering kritische vragen over de autocross in Winsum.

Het zit het met het geluidsoverlast? Hoe zit het met de verstoring van de weidevogels? Is er wel genoeg ruimte gegeven om bezwaar te maken? Waarom een vergunning voor meerdere jaren?Fractievoorzitter Jaap Hoekzema wil weten waarom er ondanks bezwaren een vergunning is afgegeven. Onlangs kreeg de autocross toestemming om weer evenementen te organiseren nabij de Winsumerstraatweg en vlakbij het Reitdiepdal.'Het geluidsniveau spreken we af. Of organisaties zich daaraan houden is de vraag. We meten dat regelmatig tijdens dit soort evenementen', vertelt burgemeester Rinus Michels. Na een gesprek met één van de bezwaarmakers neemt de autocross al meer geluidsdempende maatregelen.'Het effect op weidevogels is onderzocht. De resultaten zijn bij de partijen bekend', aldus de burgemeester.ChristenUnie-fractievoorzitter Nannet Gijzen reageert verbaast op de vragen van de lokalen: 'De weidevogels hebben we al een aantal keren voorbij zien vliegen hier in de raad. Wat is voor u de aanleiding voor deze vragen. Hoeveel vogels worden hier gestoord van?'Er zijn ook andere partijen die het vragenvuur van de partij niet snappen. Er ligt een onderzoeksrapport over de effecten van de autocross. 'Wat moeten we nog meer aanleveren dan deze 46 bladzijdes?', vraagt CDA'er Peter Ritzema zich af.Ook PvdA'er Jan Willem Nanninge reageert: 'Waarom wil Gemeentebelangen hier nu een punt van maken?' Hij vindt de vergunning een zaak van het college en niet de raad.'De autocross is in een gebied dat specifiek bedoeld is voor weidevogels en rust', vertelt Jaap Hoekzema. Hij vindt dat hier ook beleid op aangepast moet worden. Dus zo weinig mogelijk verstoring van de rust. 'Deze activiteit druist lijnrecht in tegen het behoud van weidevogels. Iedereen kan op elk willekeurig grafiekje zien dat ze hopeloos achteruit gaan'.De PvdA adviseert Gemeentebelangen om het thema 'weidevogels' apart op de agenda te zetten. En de discussie niet op te hangen aan de vergunning van één evenement zoals de autocross. 'Er zijn andere goede manieren om dit te bespreken'.