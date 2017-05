Honderd dagen afvalvrij leven: 'Wij gebruiken geen snoetenpoetsdoekjes meer'

Honderd huishoudens die honderd dagen lang honderd procent afvalvrij leven, of in ieder geval zo weinig mogelijk restafval produceren. De zogenaamde 100-100-100-actie in de stad Groningen komt vrijdag tot een eind.

Verslaggever Wiebe Klijnstra bezocht vrijdagochtend Bernadette Hoekstra, Maurits Hoenders en hun zoontje Joris. Zij deden de afgelopen honderd dagen mee aan de actie, samen met bijna 200 andere huishoudens.En dat ging redelijk goed, zegt het echtpaar. Bernadette: 'We zijn tevreden over hoe lang we het vol hebben kunnen houden. We hebben wekelijks bijgehouden hoeveel restafval we produceerden en zitten nu op 4.6 kilo per week; daarvoor zaten we op 6 kilo.'De grootste winstpunten? 'We gebruiken geen snoetenpoetsdoekjes meer, maar gewoon katoendoekjes. We gebruiken ook geen aluminiumfolie meer, maar bijenwasdoeken. En naar de slager gaan we met bakjes, zodat we daar geen plastic afval van hebben.''Er zijn wel momenten dat je vergeet om een bakje mee te nemen naar de markt, maar het is er inmiddels redelijk ingeslepen', vertelt Maurits. Het gezin zit met 4.6 kilo per week onder het landelijk gemiddelde van 8 kilo. Het gemiddelde van alle deelnemers zit op 2.8 kilo.Bernadette: 'Het is een mooie aanleiding om scherper op afvalbewustzijn te letten.' Ze adviseert om wat bewuster door de supermarkt te lopen. 'Kies voor de paprika die niet in plastic is verpakt of de tomaat die los ligt in plaats van in een bakje of aan een trosje.'Joost van Keulen, wethouder van de gemeente Groningen, is blij met het resultaat en het aantal deelnemers. 'Mensen moeten zich bewust zijn van de hoeveelheid afval die ze produceren. De resultaten van deze actie zijn indrukwekkend.'Van Keulen zegt dat deze actie de gemeente veel gegevens heeft opgeleverd. Over het gedrag van de deelnemers en wat hen drijft om wel of niet afval te scheiden. De gemeente komt ook nog met een enquête om te onderzoeken of mensen hun gedrag definitief hebben veranderd.Wil je meer informatie over de 100-100-100-actie? Kijk dan op deze site van de Gemeente Groningen.