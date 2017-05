Hayo Apotheker gaat met pensioen

Bestuurder Hayo Apotheker (66) uit Loppersum gaat op 9 december met pensioen. Dat kondigde hij woensdagavond aan tijdens de raad van Súdwest-Fryslân, waar hij momenteel burgemeester is.

Apotheker begon zijn politieke carrière als gemeenteraadslid (D66) en later wethouder van Loppersum. Daarna werd hij burgemeester van Muntendam en van Veendam.Enkele jaren later volgde de overstap naar Friesland: hij werd burgervader in Leeuwarden. Na een kort uitstapje naar Den Haag, als minister van Landbouw, keerde hij terug in de gemeentepolitiek. Hij werd achtereenvolgend burgemeester in Steenwijkerland, Sneek en nu dus Súdwest-Fryslân.Onlangs leidde Apotheker nog de onderzoekscommissie naar de herindeling rond Stad en Haren. Hij adviseerde toen dat een fusie met Groningen en Ten Boer goed zou zijn voor Haren.Apotheker wordt volgende maand 67 jaar. Hij stopt op 9 december.