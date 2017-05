Hayo Apotheker gaat met pensioen: 'In Veendam kreeg ik echt een voetbalkick' (update)

Bestuurder Hayo Apotheker (66) uit Loppersum gaat op 19 december met pensioen. Dat kondigde hij donderdagavond aan tijdens de raad van Súdwest-Fryslân, waar hij momenteel burgemeester is.

Hij stopt in december, vlak voordat zijn termijn afloopt op 1 januari 2018. 'Ik heb hier bewust voor gekozen. In november zijn er in mijn gemeente vervroegde verkiezingen vanwege herindelingen. Dan komt er een nieuwe raad en een nieuw college. Dat leek me een mooi moment om zelf ook een stap terug te doen.'Apotheker begon zijn politieke carrière als gemeenteraadslid (D66) en later wethouder van Loppersum. Daarna werd hij burgemeester van Muntendam en van Veendam. 'Een fantastische tijd heb ik daar gehad', vertelt Apotheker.Enkele jaren later volgde de overstap naar Friesland: hij werd burgervader in Leeuwarden. 'Dat was een mooie stap. En ik kreeg in die tijd echt een voetbalkick, eerst met Veendam, en daarna met Cambuur.'Na een kort uitstapje naar Den Haag, als minister van Landbouw, keerde hij terug in de gemeentepolitiek. Hij werd achtereenvolgend burgemeester in Steenwijkerland, Sneek en nu dus Súdwest-Fryslân.Heel even heeft hij nog overwogen om terug te keren naar Groningen. Dat was toen de gemeente Oldambt werd gevormd.Apotheker: 'Ik dacht, zal ik de cirkel rond maken. Maar ik kreeg toen ook de kans naar Friesland te gaan, om daar een grote herindelingsgemeente te gaan leiden. Daar heb ik uiteindelijk voor gekozen en ik heb geen dag spijt gehad.'Hoewel zes van de elf steden van de Elfstedentocht in zijn gemeente liggen, ontbreekt dat nog wel. 'Maar in 1997 stond ik wel op de Bonkevaart, als burgemeester van Leeuwarden. Daar ontving ik de laatste rijders.'En nu komt er na bijna 36 jaar een einde aan de burgemeesterstijd van Apotheker. Een tijd waar hij wel trots op is.Onlangs leidde Apotheker nog de onderzoekscommissie naar de herindeling rond Stad en Haren. Hij adviseerde toen dat een fusie met Groningen en Ten Boer goed zou zijn voor Haren.Apotheker wordt volgende maand 67 jaar. Hij stopt op 19 december.