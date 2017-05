Vier gemeenten gaan samen: 'Aantal ambtenaren blijft gelijk'

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond die gezamenlijk fuseren tot gemeente Het Hogeland, hebben in de nieuwe vorm net zo veel personeel nodig als ze nu hebben.

Dat zegt burgemeester Rinus Michels van Winsum op basis van onderzoeken onder andere gemeenten. Ze letten daarbij op gemeenten die ongeveer zo groot zijn als Het Hogeland wordt - zo'n 50.000 inwoners.De fusie zal dus geen besparing op het aantal ambtenaren betekenen, is de verwachting. 'Natuurlijk zullen er wel functies bij komen en af vallen; dat moet de komende jaren blijken', aldus Michels.'Wat je wel ziet in dit proces is dat mensen ervoor kiezen om te gaan werken in een andere kleinere gemeente. Omdat ze dat liever willen.' De herindelingsprocedure gaat samen met de vakbonden afgestemd worden. Michels 'Uiteindelijk is het doel dat iedereen een plaats krijgt in de nieuwe organisatie'.Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten fuseren. Het Hogeland wil zich onder andere hard maken voor goed internet, ruimte voor ondernemers en een goed wegennetwerk.