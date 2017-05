Slochteren gaat plastic apart inzamelen

Vanaf september zitten er geen plastic flesjes meer bij het gewone afval in Slochteren.

De gemeente start na de vakantie een proef met het scheiden van plastic afval.



Dorps- en sportverenigingen gaan het plastic inzamelen tegen een vergoeding en kunnen zo hun clubkas spekken. Dit gebeurt nu ook met de inzameling van papier.



Niet goed voor het milieu?

De raad is enthousiast over het initiatief, maar er zijn ook kanttekeningen. Zo noemt Klaas Boer van de ChristenUnie dat de maatregel niet per sé goed is voor het milieu: 'Je moet waarschijnlijk grote vrachtwagens inzetten om het afval op te halen. Die rijden op benzine. Het lijkt me wat scheef om fossiele brandstoffen te verbranden om andere fossiele brandstoffen te redden.'



Lange strijd

Partijen GroenLinks en D66 zijn blij met de proef. De partijen hebben lang moeten strijden om het punt op de agenda te krijgen in de raad. Fractievoorzitter Menno Klaver (GroenLinks) is daarom erg 'in zijn nopjes' dat het nu toch gelukt is.



Klaver vindt het raar dat het punt nu pas op de agenda staat, omdat fusiegemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer het afval al langer scheiden. Klaver: 'Ik heb lang het vuurtje opgestookt en nu loont het eindelijk.'



Menterwolde, Hoogezand en Slochteren fuseren vanaf 1 januari 2018 tot de gemeente Midden-Groningen.

