FC Groningen wacht al 27 jaar op Oranje-international

De voorselectie van FC Groningen-doelman Sergio Padt kwam enigszins uit de lucht vallen, maar speler en club zijn er niet minder blij om. Als Padt de definitieve selectie haalt, kan hij de achtste speler van de FC in Oranje worden met speelminuten achter zijn naam.

Voorgangers zijn achtereenvolgens Ronald Koeman, Erwin Koeman, Bud Brocken, Adri van Tiggelen, Peter Houtman en John de Wolf. René Eijkelkamp was in 1990 de laatste speler van de FC die een interland speelde.Hieronder de data waarop de zeven hun debuut in Oranje maakten:(destijds 20 jr.) startte op 27 april 1983 in de basis tijdens Nederland - Zweden (0-3). Hij speelde in totaal 78 interlands en maakte daarin 14 doelpunten.(destijds 21 jr.) startte op 27 april 1983 in de basis tijdens Nederland - Zweden (0-3). Hij speelde in totaal 31 interlands en maakte daarin 2 doelpunten.(destijds 25 jr.) viel op 7 september 1983 in de 65e minuut in tijdens Nederland - IJsland (3-0). Hij speelde in totaal 5 interlands en scoorde daarin niet.(destijds 26 jr.) viel op 21 september 1983 in 76e minuut in tijdens België - Nederland (1-1). Hij speelde in totaal 56 interlands en scoorde daarin niet.(destijds 28 jr.) startte op 20 november 1985 in de basis tijdens Nederland - België (2-1), en scoorde 1 goal. Hij speelde in totaal 8 interlands en scoorde daarin 7 doelpunten.(destijds 25 jr.) viel op 16 december 1987 in de 65e minuut in tijdens Griekenland - Nederland (0-3). Hij speelde in totaal 6 interlands en scoorde daarin 2 doelpunten.(destijds 24 jr.) viel op 16 november 1988 in de 60e minuut in tijdens Italië - Nederland (1-0). Hij speelde in totaal 6 interlands en scoorde daarin niet.De lijst met spelers die tijdens hun periode bij FC Groningen de voorselectie van Oranje hebben gehaald maar geen minuten maakten, is langer. Naast Padt, die daar op dit moment nog onder valt, staan op die lijst onder meer Tjaronn Chery en Jan van Dijk.FC Groningen heeft na 1990 wel Oranje-internationals in de gelederen gehad die tijdens hun periode bij FC Groningen geen wedstrijden voor het nationale elftal hebben gespeeld. Hedwiges Maduro, die na dit seizoen bij de FC vertrekt, is daar bijvoorbeeld een van.