Twee jonge zeearenden geboren in Lauwersmeergebied

Niet één maar twee jongen dit jaar voor het zeearendpaartje in het Lauwersmeergebied. Donderdag spotte Staatsbosbeheer beide jonge aanwinsten.

De twee jongen zijn een mooie opsteker voor Staatsbosbeheer. De afgelopen drie jaar mislukte het broeden twee keer. De keer dat het wel lukte, vorig jaar, kreeg het zeearendpaar één jong.'De laatste keer dat we twee jongen hadden hier, was in 2013', vertelt boswachter Jaap Kloosterhuis.Staatsbosbeheer houdt ouders en jongen van een afstandje in de gaten. 'We kunnen en willen niet te dichtbij komen. Met een telescoop volgen we ze.'De jongen lijken al iets ouder. 'Ze zitten al wat verder in de veren', legt Kloosterhuis uit.Daarom worden ze waarschijnlijk op korte termijn al geringd. 'Daar overleggen we vrijdagmiddag over.'