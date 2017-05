CDA Bedum wil duidelijkheid over gesprekken nieuw schadeprotocol

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

Het CDA in Bedum wil graag duidelijkheid over gesprekken die de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) houdt over een schadeprotocol. Uitgangspunt van deze nieuwe schadeafhandeling is dat de NAM geen rol meer speelt in dit proces.





Afgevaardigden

'De NCG voert op dit moment gesprekken over het nieuwe schadeprotocol met zowel afgevaardigden van bestuurlijke als maatschappelijke groepen zoals het Gasberaad en bodembeweging', vertelt de burgemeester.



Niet alle burgemeesters zijn aanwezig bij deze besprekingen. Dat zou de snelheid van het proces niet ten goede komen aldus burgemeester Erica van Lente. Namens de 12 gemeenten zijn de burgemeesters van Delfzijl en Ten Boer afgevaardigd. Die houden zich volgens Van Lente goed bezig met de wensen van de raden en het gebied.



'U heeft als raad een gevoel meegegeven voor de gesprekken. Onze inzet is dan ook onafhankelijke afhandeling en het vooropstellen van een menselijke maat bij het afhandelen van de schades', vertelt de burgemeester.



Geen instemming

De raden en het colleges mogen uiteindelijk geen beslissing nemen over het nieuwe schadeprotocol laat Van Lente weten. 'Er komt geen instemmingsmoment'. Het komt volgens haar niet als discussie en besluitpunt op de agenda van de gemeenteraden.



PvdA-fractievoorzitter Jaap Heres vindt het daarom belangrijk dat de raden het punt apart op de agenda zetten. Zodat die aan de vertegenwoordigers kunnen meegeven wat belangrijk is bij het maken van een nieuw schadeprotocol.



1 juli moet het nieuwe schadeprotocol af zijn.



Lees ook:

- Eemsmond wil schadeprotocol door en voor alle Groningers

- Alders geeft openheid van zaken

- Schadeteam CVW aan de kant gezet na berichtgeving RTV Noord

- GBB en Gasberaad willen weer in gesprek met Alders De NCG gaf volgens het CDA aan dat bij besprekingen de 12 gemeenten aanwezig waren. Afgevaardigden waren hoofdzakelijk burgemeesters. Dat klonk de partij wat gek in de oren. Het CDA wil graag weten wat de rol is van de bestuurders.'De NCG voert op dit moment gesprekken over het nieuwe schadeprotocol met zowel afgevaardigden van bestuurlijke als maatschappelijke groepen zoals het Gasberaad en bodembeweging', vertelt de burgemeester.Niet alle burgemeesters zijn aanwezig bij deze besprekingen. Dat zou de snelheid van het proces niet ten goede komen aldus burgemeester Erica van Lente. Namens de 12 gemeenten zijn de burgemeesters van Delfzijl en Ten Boer afgevaardigd. Die houden zich volgens Van Lente goed bezig met de wensen van de raden en het gebied.'U heeft als raad een gevoel meegegeven voor de gesprekken. Onze inzet is dan ook onafhankelijke afhandeling en het vooropstellen van een menselijke maat bij het afhandelen van de schades', vertelt de burgemeester.De raden en het colleges mogen uiteindelijk geen beslissing nemen over het nieuwe schadeprotocol laat Van Lente weten. 'Er komt geen instemmingsmoment'. Het komt volgens haar niet als discussie en besluitpunt op de agenda van de gemeenteraden.PvdA-fractievoorzitter Jaap Heres vindt het daarom belangrijk dat de raden het punt apart op de agenda zetten. Zodat die aan de vertegenwoordigers kunnen meegeven wat belangrijk is bij het maken van een nieuw schadeprotocol.1 juli moet het nieuwe schadeprotocol af zijn.

Door: RTV Noord Correctie melden